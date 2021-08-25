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Самый мощный в мире синхротрон начали строить под Новосибирском

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Новосибирской области

Строительства центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» началось в наукограде Кольцово, сообщает правительство Новосибирской области.

Огромный бруствер диаметром 250 метров, разгоняющий поток фотонов до скорости света займет более 30 гектаров площади. На базе центра будет создано более 30 новых лабораторий мирового уровня, в том числе для исследований в области биотехнологий и вирусологии.

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«Определен круг задач, которые будут решаться на шести рабочих станциях, построенных на СКИФ в рамках первой очереди. Это расшифровка структуры биополимеров, механизмы функционирования живых организмов, передача наследственной информации, поведение вирусов, механизм действия лекарственных препаратов, создание новых материалов и многое другое», — сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

По предложению сибирских ученых на площадке, где в дальнейшем будет обустроена входная зона ЦКП «СКИФ», был открыт арт-объект в виде греческой буквы «гамма», использующейся для обозначения фотона.

Создание источника и первой станции должно быть завершено до конца 2023 года. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2024 год. На строительство выделено более 37 миллиардов рублей.

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