Четыре человека предстанут перед судом в Бурятии за избиение ребенка

Суд в Бурятии рассмотрит уголовные дело в отношении двух мужчин и двух женщин, которые обвиняются в групповом избиении подростка. На него напали, когда мальчик запретил им клянчить деньги у своего дедушки, сообщило республиканское СУ СК России.

По данным следствия, в апреле к жителю Улан-Удэ приехал погостить внук. Дедушка пожаловался 12-летнему мальчику, что соседи-алкоголики постоянно требуют от него денег. Мальчик в этот же вечер поговорил с соседями и запретил им приходить к дедушке и просить у него взаймы.

На следующий день в квартире у соседа собралась компания из четырех человек — двух мужчин и двух женщин. Они устроили застолье, и в какой-то момент вышли на перекур в подъезд. Там они увидели подростка, который шел к дедушке, и набросились на него.

Один из мужчин ударил школьника пустой стеклянной бутылкой по голове. Мальчик упал, а пьяная компания принялась избивать ребенка. Одна из женщин залезла к нему в карман и вытащила 1 тысячу рублей. Вторая, угрожая убийством, пыталась выхватить из руки телефон и снять кольцо с пальца, но не смогла, так как потерпевший с силой сжимал ладонь.

Через некоторое время злоумышленники отвлеклись. Мальчик вскочил на ноги и убежал на улицу, где в одном из торговых павильонов позвонил в полицию. Компанию сразу же задержали, после чего на время следствия суд отправил их в СИЗО.

Им предъявили обвинение по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия, и с применением насилия, опасного для жизни и здоровья). Им грозит до 10 лет лишения свободы. Дело направлено в суд.