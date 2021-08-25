Электронная колонка с водой по карточкам появилась в Барнауле

Первая электронная водопроводная колонка появилась на улице Аванесова в Барнауле, пользоваться ею можно по ключ-карте.
Чтобы набрать воды из такой колонки, нужно приложить карточку к считывателю и налить. Вода выключается, когда карточку убирают.
«Ключи» от скважины восьми абонентам, которые подключены к этой колонке, выдали бесплатно. Колонка работает как персональный счётчик воды.
При этом, как рассказал «Вестям Алтай» директор по производству «Росводоканал Барнаул» Дмитрий Власов, основная же цель установки – сделать так, чтобы в недобросовестные руки утекало меньше воды. Это позволит исключить вероятность, когда подъезжают на водовозках и в неограниченном количестве заправляют машины водой.
Уточняется, что предыдущая колонка за прошедшую зиму замерзала три раза. Каждый отогрев стоит 4,5 тысячи рублей. А новое оборудование оснащено датчиком, который при понижении температуры автоматически подогревает воду.
Эта колонка – экспериментальная. Через год специалисты решат, устанавливать ли аналогичное оборудование на всех 170 колонках в Барнауле.
WSG0600-164-164Странно а как же другие профессии? Ах да видно за их счёт.
jeryakobНедостаток популярности компенсирует омоном. Опричнина так то. У лукашеску учится.
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Grossmeister38rusВыборы + низкий рейтинг= творят чудеса