Электронная колонка с водой по карточкам появилась в Барнауле

Первая электронная водопроводная колонка появилась на улице Аванесова в Барнауле, пользоваться ею можно по ключ-карте.

Чтобы набрать воды из такой колонки, нужно приложить карточку к считывателю и налить. Вода выключается, когда карточку убирают.

«Ключи» от скважины восьми абонентам, которые подключены к этой колонке, выдали бесплатно. Колонка работает как персональный счётчик воды.

При этом, как рассказал «Вестям Алтай» директор по производству «Росводоканал Барнаул» Дмитрий Власов, основная же цель установки – сделать так, чтобы в недобросовестные руки утекало меньше воды. Это позволит исключить вероятность, когда подъезжают на водовозках и в неограниченном количестве заправляют машины водой.

Уточняется, что предыдущая колонка за прошедшую зиму замерзала три раза. Каждый отогрев стоит 4,5 тысячи рублей. А новое оборудование оснащено датчиком, который при понижении температуры автоматически подогревает воду.

Эта колонка – экспериментальная. Через год специалисты решат, устанавливать ли аналогичное оборудование на всех 170 колонках в Барнауле.