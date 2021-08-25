Первую солнечную энергоустановку построят в Эвенкии

Автономную гибридную дизель-солнечную энергоустановку построят в Эвенкии Красноярского края, она станет самой мощной среди энергоизолированных районов России, сообщает правительство Красноярского края.

Инвестпроект реализует российская компания «Хевел Энергосервис» по соглашению с «Илимпийскими электросетями». Планируется построить фотоэлектрическую систему мощностью 2,5 МВт в дополнение к существующей дизельной генерации. Суммарная мощность объекта достигнет 14,1 МВт – данная энергоустановка станет Объем инвестиций в реализацию проекта составляет более 300 миллионов рублей.



Новая гибридная энергоустановка обеспечит постоянную подачу электроэнергии жителям Туры и ближайших поселков, позволит снизить расход дизельного топлива в отопительный сезон в среднем на 15%, повысит надежность и улучшит качество электроснабжения потребителей. Строительство станции должно завершиться до конца лета, тестовый запуск запланирован на начало сентября этого года.



«Все расходы на строительство, обслуживание объекта и риски берет на себя инвестор. В течение 10 лет вложения должны оправдаться. Мы надеемся, что этот опыт будет успешным и получит распространение в Красноярском крае, в том числе наших северных территориях, где необходимость автономного энергоснабжения достаточно высока», — сказал губернатор Красноярского края Александр Усс.



На объекте завершены строительно-монтажные работы, в ближайшее время территорию благоустроят, обеспечат подключение к сетям.