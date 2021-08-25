Умер барабанщик Чарли Уоттс из Rolling Stones

Барабанщик британской рок-группы Rolling Stones Чарли Уоттс скончался в больнице в возрасте 80 лет.

О смерти музыканта сообщает издание BBC News. В сообщении говорится, что Уоттс скончался в одной из больниц Лондона в окружении своей семьи.

Несколько недель ранее было объявлено, что Уоттс пропустит гастроли группы, так как он восстанавливается после медицинской процедуры. Не уточнялось, с каким именно недугом столкнулся барабанщик, но известно, что в 2004 году он лечился от рака горла.

Уоттс присоединился к The Rolling Stones в 1963 году. Он играл на ударных и создал обложки для нескольких альбомов группы.

В 2016 году Чарли Уоттс занимал 12-е место в списке 100 величайших барабанщиков всех времен, по версии журнала Rolling Stone. В аналогичном рейтинге журнала Classic Rock музыкант находился на 10-й строчке.