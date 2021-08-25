Девушки в Приангарье напали на таксиста с камнем

Боханский районный суд в Иркутской области вынес приговор двум девушкам, которые в апреле решили ограбить таксиста и несколько раз ударили его камнем по голове, сообщило региональное СУ СК России.

Следствием и судом установили, что к преступлению девушки готовились тщательно, заранее распределив между собой роли. После этого они вызвали такси, попросив отвезти их в район маслозавода. А когда водитель привез их на место и остановился, одна из пассажирок несколько раз ударила его камнем по голове.

Но таксист не потерял сознание. Тогда испуганные пассажирки попытались сбежать. Одной — несовершеннолетней девушке — это удалось. А вторую поймал раненный водитель и отвез в отдел полиции. Вскоре задержали и другую участницу преступления.

В отношении девушек возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Суд признал их виновными. С учетом мнения государственного обвинения каждой из них назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.