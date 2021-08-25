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Красноярцы унесли мешки яблок из Татышев-парка

Источник:
Sibnet.ru
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Красноярцы мешками собирают дикие яблоки в Татышев-парке, администрация парка призывает аккуратно срывать плоды, не повреждая деревьев.

Часть красноярцев возмутило, что жители собирают яблоки в парке мешками. Некоторые посчитали, что это воровство. Кто-то решил, что люди собирают яблоки на продажу.

Фото: © vk.com/live__kras

«Красноярцы любят гулять среди деревьев, фотографироваться, устраивать пикники и… собирать урожай. Нас радует такое внимание к саду, и мы совсем не против того, чтобы наши яблоки срывали, но просим вас делать это бережно», — написала администрация Татышев-парка. 

Представители парка попросили не ломать ветки, не срывать яблоки ради забавы и не мусорить.

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