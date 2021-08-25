Красноярцы унесли мешки яблок из Татышев-парка

Красноярцы мешками собирают дикие яблоки в Татышев-парке, администрация парка призывает аккуратно срывать плоды, не повреждая деревьев.
Часть красноярцев возмутило, что жители собирают яблоки в парке мешками. Некоторые посчитали, что это воровство. Кто-то решил, что люди собирают яблоки на продажу.
«Красноярцы любят гулять среди деревьев, фотографироваться, устраивать пикники и… собирать урожай. Нас радует такое внимание к саду, и мы совсем не против того, чтобы наши яблоки срывали, но просим вас делать это бережно», — написала администрация Татышев-парка.
Представители парка попросили не ломать ветки, не срывать яблоки ради забавы и не мусорить.
WSG0600-164-164Странно а как же другие профессии? Ах да видно за их счёт.
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