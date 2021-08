Трейлер фильма-концерта Билли Айлиш появился в Сети

Концертный фильм Билли Айлиш «Happier Than Ever: A Love Letter to LA» («Счастливее, чем когдалибо: любовное письмо Лос-Анджелесу») выпустит Disney+, трейлер проекта уже появился в Сети.

В видео можно увидеть фрагменты будущего фильма. Среди них — кадры выступлений Айлиш и ее брата Финнеаса, а также анимационные изображения артистки. Последние создал обладатель «Оскара» Патрик Осборн.

«Это концертный фильм, но также это история. Чтото вроде прекрасной версии старого Голливуда», — произносит Айлиш в трейлере.

Альбом «Happier Than Ever» вышел 29 июля. А концертный фильм «Happier Than Ever: A Love Letter to LA» выйдет на Disney+ 3 сентября.