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Трейлер фильма-концерта Билли Айлиш появился в Сети

Источник:
Sibnet.ru
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Концертный фильм Билли Айлиш «Happier Than Ever: A Love Letter to LA» («Счастливее, чем когдалибо: любовное письмо Лос-Анджелесу») выпустит Disney+, трейлер проекта уже появился в Сети.

В видео можно увидеть фрагменты будущего фильма. Среди них — кадры выступлений Айлиш и ее брата Финнеаса, а также анимационные изображения артистки. Последние создал обладатель «Оскара» Патрик Осборн.

«Это концертный фильм, но также это история. Чтото вроде прекрасной версии старого Голливуда», — произносит Айлиш в трейлере.

Альбом «Happier Than Ever» вышел 29 июля. А концертный фильм «Happier Than Ever: A Love Letter to LA» выйдет на Disney+ 3 сентября.

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