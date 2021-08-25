Сибирский регион показал ощутимое падение уровня зарплат

Томская область стала единственным сибирским регионом, который продемонстрировал падение среднего уровня зарплаты за первую половину 2021 года.

По информации аналитиков сервиса HH.ru, в среднем по стране за первое полугодие зарплатные предложения увеличились более чем на 4 тысячи рублей.

33 региона страны продемонстрировали отрицательную динамику. Наиболее ощутимо предлагаемые зарплаты упали в Ненецком автономном округе, отрицательная динамика также случилась в Томской области, единственном регионе из Сибири: зарплаты упали на 783 рубля.

В Новосибирской области уровень предлагаемых зарплат за полгода вырос на 821 рубль.