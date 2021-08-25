Зампред правительства РФ предупредил об опасности срыва сдачи ЛДС

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко потребовал устранить отставание в строительстве ледовой арены в Новосибирске, о котором стало известно на днях.

На новой ледовой арене пройдут матчи Молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года. Уровень технической готовности объекта составляет 56%.

Чернышенко отметил, что в этом году темпы строительства арены замедлились, возникла проблема с оплатой выполненных работ из-за отсутствия скорректированной проектной документации. Стоимость была скорректирована из-за конструктивных решений при строительстве арены. Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт на днях говорил, что «придется проявить обычный строительный героизм».

«Практически в ежедневном режиме отслеживайте ход строительства. Срывать сроки нельзя. Ввести арену в эксплуатацию необходимо с учетом утвержденного графика проведения молодежного чемпионата», — цитирует пресс-служба правительство Новосибирской области Чернышенко.

Губернатор Андрей Травников пообещал, что многофункциональная ледовая арена будет построена своевременно и сдана в сентябре 2022 года. Он добавил, что на объекте увеличено число рабочих, достигнуты дополнительные договоренности со строительными организациями, привлечены все дополнительные трудовые и финансовые ресурсы.

Шестиэтажный комплекс ледовой арены общей площадью 55 тысяч квадратных метров будет включать в себя основную арену на 10,5 тысячи зрителей и тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей. Также здесь будет спортивный, тренажерный залы, спортивные раздевалки для команд, офисы делегаций и необходимые вспомогательные помещения.