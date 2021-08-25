Шойгу увидел угрозу в огромном количестве оружия у талибов

Талибам (террористическая группировка «Талибан» запрещена в РФ) досталось огромное количество оружия, которое никто не контролирует, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

«Первая реальная угроза в том, что талибам досталось огромное количество оружия. Это сотни стволов, это сотни единиц бронетехники, самолеты, вертолеты. Одних только систем ПЗРК больше сотни», — цитирует Шойгу «Интерфакс».

При этом он подчеркнул, что «никто это не контролирует».

По словам министра обороны, обеспокоенность вызывают вопросы, связанные с проблемой беженцев. «Мы с тревогой на это все смотрим. Очень надеемся, что все-таки появятся власти. <…> Во всяком случае, об этом заявляют все, что нужно создать правительство, которое будет учитывать интересы всех национальностей, населяющих Афганистан», — сказал он.

Шойгу также отметил, что одной из ключевых проблем, по-прежнему исходящих из Афганистана, является наркотрафик. «93% мирового героина — это афганский героин. Это, конечно, представляет для нас угрозу», — отметил министр.