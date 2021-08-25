НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Шойгу увидел угрозу в огромном количестве оружия у талибов

Источник:
Sibnet.ru
201 0
Фото: Voice of America News

Талибам (террористическая группировка «Талибан» запрещена в РФ) досталось огромное количество оружия, которое никто не контролирует, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

«Первая реальная угроза в том, что талибам досталось огромное количество оружия. Это сотни стволов, это сотни единиц бронетехники, самолеты, вертолеты. Одних только систем ПЗРК больше сотни», — цитирует Шойгу «Интерфакс».

При этом он подчеркнул, что «никто это не контролирует».

По словам министра обороны, обеспокоенность вызывают вопросы, связанные с проблемой беженцев. «Мы с тревогой на это все смотрим. Очень надеемся, что все-таки появятся власти. <…> Во всяком случае, об этом заявляют все, что нужно создать правительство, которое будет учитывать интересы всех национальностей, населяющих Афганистан», — сказал он.

Шойгу также отметил, что одной из ключевых проблем, по-прежнему исходящих из Афганистана, является наркотрафик. «93% мирового героина — это афганский героин. Это, конечно, представляет для нас угрозу», — отметил министр.

Еще по теме
Украинский политолог заявил о «нерадостных» итогах независимости
Путин оценил афганскую угрозу
Зеленского заподозрили в попытке сорвать переговоры Путина и Меркель
Зеленский назвал Германию ключевым союзником Украины
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Сибирский регион показал ощутимое падение уровня зарплат
Подросток в Улан-Удэ украл «полковника Сандерса» из KFC
Зампред правительства РФ предупредил об опасности срыва сдачи ЛДС
Омич случайно сжег чужую машину после ссоры
Самое популярное
Microsoft обновит легендарную программу Paint
Комик Илья Соболев выпустил первую песню «Плачет мать»
Путинской выплаты не хватило для сборов первоклассника
Microsoft выпустила новую сборку Windows 11
Обсуждение (0)
Картина дня
Шойгу увидел угрозу в огромном количестве оружия у талибов
Путин объявил национальную идею России
Россия представила собственную Windows
Следы титанического термоядерного взрыва нашли в космосе
О самом главном
Лечат душу: как «работают» внезапно подаренные цветы
Брачный контракт: как составить и кому пригодится
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Эксперты назвали самые безопасные презервативы
На языке кошек: как понять питомца
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
60
Путин призвал выплатить пенсионерам и военным по 10-15 тысяч
53
Путинской выплаты не хватило для сборов первоклассника
36
МИД России объяснил новые санкции США
27
Шойгу обозначил сроки появления новых городов в Сибири
24
Меркель попросила Путина освободить Навального
Sibnet.Ru