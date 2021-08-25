Гагарина назвала ложь про выполненный трюк шуткой

Певица Полина Гагарина прокомментировала свои слова про то, что она сама сделала сложный трюк в клипе «Вчера». Ранее ее осудили за ложь, указав, кто реально выполнил опасный элемент — прыжок из машины.

Гагарина обратилась к подписчикам в Instagram и объяснила, что информация про самостоятельно выполненный трюк — просто шутка.

«Попросила своих подписчиков увеличить фото, на котором, как мне кажется, очевидно видно, что это дублерша. Но это видимо очевидно только мне», — сказала Гагарина.

Все начиналось с того, что Гагарина отвечая на вопрос фанатов «двигалась ли машина во время прыжка», написала: «Да! И прыгала сама! Приближайте фото». После этого сообщество каскадеров осудило певицу за ложь. В частности, спортсменка Карина Асмус опубликовала в Сети снимки каскадерши Светланы Токарской, которая на самом деле прыгала из машины вместо Гагариной.

«Дабы закрыть эту тему и не обесценивать ничей труд, что никогда не являлось моими правилами, я хочу поблагодарить Свету Токарскую, которая исполняла трюк, и всю команду каскадеров, которая присутствовала на площадке, и призвать всех относиться к этой жизни с большей иронией и юмором», — завершила свое оправдание Полина Гагарина.