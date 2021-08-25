НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Гагарина назвала ложь про выполненный трюк шуткой

Источник:
Sibnet.ru
197 1
Фото: ©gagara1987, instagram.com/gagara1987

Певица Полина Гагарина прокомментировала свои слова про то, что она сама сделала сложный трюк в клипе «Вчера». Ранее ее осудили за ложь, указав, кто реально выполнил опасный элемент — прыжок из машины.

Гагарина обратилась к подписчикам в Instagram и объяснила, что информация про самостоятельно выполненный трюк — просто шутка.

«Попросила своих подписчиков увеличить фото, на котором, как мне кажется, очевидно видно, что это дублерша. Но это видимо очевидно только мне», — сказала Гагарина.

Все начиналось с того, что Гагарина отвечая на вопрос фанатов «двигалась ли машина во время прыжка», написала: «Да! И прыгала сама! Приближайте фото». После этого сообщество каскадеров осудило певицу за ложь. В частности, спортсменка Карина Асмус опубликовала в Сети снимки каскадерши Светланы Токарской, которая на самом деле прыгала из машины вместо Гагариной.

«Дабы закрыть эту тему и не обесценивать ничей труд, что никогда не являлось моими правилами, я хочу поблагодарить Свету Токарскую, которая исполняла трюк, и всю команду каскадеров, которая присутствовала на площадке, и призвать всех относиться к этой жизни с большей иронией и юмором», — завершила свое оправдание Полина Гагарина.

Еще по теме
Тейлор Свифт зарегистрировалась в TikTok в роли кошки
Максим Фадеев признал пользу развода для похудевшего Харламова
Видео с исхудавшей МакSим выложили в Сеть
Бывший муж Гагариной пожаловался на трудности в общении с дочерью
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Сибирский регион показал ощутимое падение уровня зарплат
Подросток в Улан-Удэ украл «полковника Сандерса» из KFC
Зампред правительства РФ предупредил об опасности срыва сдачи ЛДС
Омич случайно сжег чужую машину после ссоры
Самое популярное
Microsoft обновит легендарную программу Paint
Комик Илья Соболев выпустил первую песню «Плачет мать»
Путинской выплаты не хватило для сборов первоклассника
Microsoft выпустила новую сборку Windows 11
Обсуждение (1)
Картина дня
Шойгу увидел угрозу в огромном количестве оружия у талибов
Путин объявил национальную идею России
Россия представила собственную Windows
Следы титанического термоядерного взрыва нашли в космосе
О самом главном
Лечат душу: как «работают» внезапно подаренные цветы
Брачный контракт: как составить и кому пригодится
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Эксперты назвали самые безопасные презервативы
На языке кошек: как понять питомца
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Все статьи
Самое обсуждаемое
60
Путин призвал выплатить пенсионерам и военным по 10-15 тысяч
53
Путинской выплаты не хватило для сборов первоклассника
36
МИД России объяснил новые санкции США
27
Шойгу обозначил сроки появления новых городов в Сибири
24
Меркель попросила Путина освободить Навального
Sibnet.Ru