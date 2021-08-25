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Подросток в Улан-Удэ украл «полковника Сандерса» из KFC

Источник:
Sibnet.ru
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Полиция возбудила уголовное дело о краже в отношении подростка, который похитил хардпотсер с изображением полковника Сандерса из KFC в Бурятии. С «полковником» он гулял по городу и фотографировался, сообщила пресс-служба республиканского ГУ МВД.

В среду, 18 августа в полицию обратился директор кафе быстрого питания KFC с заявлением о краже ростовой рекламной фигуры-хардпостера. Сумма ущерба составила около 6 тысяч рублей. Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения.

На кадрах они увидели подростка, которые уносит хардпостер. Его нашли и задержали. До инцидента в KFC 16-летний житель Улан-Удэ никогда не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Воспитывается в благополучной семье.

Дознаватели установили, что молодой человек украл «полковника», чтобы похулиганить. С хардпостером он гулял по городу и фотографировался с ним вместе с друзьями, выкладывая сторис и фотографии в социальных сетях. Когда ему это надоело, он выбросил фигуру.

В ближайшее время родители подростка возместят владельцам кафе быстрого питания сумму причиненного ущерба. А вот подростку предстоит ответить по статье 158 УК РФ (кража). Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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