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Путин объявил национальную идею России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Национальной идеей, образом будущего России должна стать большая крепкая семья, заявил президент России Владимир Путин.

«Часто слышу, что нам нужна национальная идея, все об этом говорят, образ будущего. Вы знаете, уважаемые друзья, я стараюсь избегать каких-то высокопарных слов, но считаю, что крепкая благополучная семья, в которой растут двое, трое, четверо детей — по сути и должна быть вот этим образом будущего России. Ничего здесь придумывать и не нужно», — сказал Путин на съезде партии «Единая Россия».

По словам президента, очень важно выстроить целостную систему поддержки семей с детьми.

«Мы уже расширили программу материнского капитала, увеличили его размер, предусмотрели пособия для беременных женщин, ежемесячные выплаты на детей в возрасте до 7 лет, а для детей, растущих в неполных семьях, до 16 лет включительно. Задача следующих лет — расширить эту линейку, чтобы нуждающаяся семья могла получать поддержку все время: от рождения ребенка и до окончания им школы», — отметил Путин.

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Политика #Россия
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