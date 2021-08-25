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Омич случайно сжег чужую машину после ссоры

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Житель Омска поссорился с рабочими и хотел сжечь их автомобиль, но перепутал и уничтожил машину незнакомой женщины, сообщила прокуратура Омской области.

По данным ведомства, ЧП случилось весной на 13-й Северной улице, где двое рабочих делали ремонт в вагончике. Мимо шел пьяный мужчина.

«Фигурант дела решил пообщаться с мужчинами, однако между ними произошел словесный конфликт, в результате которого он пообещал сжечь стоящий поблизости автомобиль Renault Megan, предполагая, что он принадлежит одному из оппонентов», – говорится в сообщении.

Омич купил на ближайшей АЗС бензин, перелил его в бутылку, облил им автомобиль, поджег его зажигалкой и сбежал. Но оказалось, что машина принадлежала другой женщине. Ей был нанесен ущерб в размере 400 тысяч рублей.

Фигурант дела частично возместил ущерб и признал вину. Суд назначил ему наказание в виде года лишения свободы условно.

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Странно а как же другие профессии? Ах да видно за их счёт.

jeryakob

Недостаток популярности компенсирует омоном. Опричнина так то. У лукашеску учится.

Uynachalnica

Цитата«Разумеется, подобным объявлениям предшествует очень серьезная работа. В данном случае сбалансированность...

obd

Даже такая индексация не спасёт, кроме зарплат в этих ведомствах полно проблем которые не решаются годами
Sibnet.Ru