Омич случайно сжег чужую машину после ссоры

Житель Омска поссорился с рабочими и хотел сжечь их автомобиль, но перепутал и уничтожил машину незнакомой женщины, сообщила прокуратура Омской области.

По данным ведомства, ЧП случилось весной на 13-й Северной улице, где двое рабочих делали ремонт в вагончике. Мимо шел пьяный мужчина.

«Фигурант дела решил пообщаться с мужчинами, однако между ними произошел словесный конфликт, в результате которого он пообещал сжечь стоящий поблизости автомобиль Renault Megan, предполагая, что он принадлежит одному из оппонентов», – говорится в сообщении.

Омич купил на ближайшей АЗС бензин, перелил его в бутылку, облил им автомобиль, поджег его зажигалкой и сбежал. Но оказалось, что машина принадлежала другой женщине. Ей был нанесен ущерб в размере 400 тысяч рублей.

Фигурант дела частично возместил ущерб и признал вину. Суд назначил ему наказание в виде года лишения свободы условно.