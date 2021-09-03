Правильный воздух, или Как создать здоровый микроклимат

Здоровый микроклимат в доме определяют температура, влажность и приток свежего воздуха. За эти параметры отвечают разные бытовые приборы — кондиционеры, бризеры, мойки воздуха. Сколько и каких климатических устройств нужно в квартире и коттедже, рассказали специалисты компании ANclimate.

Почему важно следить за показателями температуры, влажности и так называемой «духоты»?

Высокая температура в помещении может привести к тепловому удару, обострению хронических заболеваний и в результате этого даже к смерти. Сухой воздух вредит состоянию кожи и волос, способствует распространению вирусов. А нехватка кислорода и перенасыщение СО2 приводят к снижению работоспособности, сонливости и головной боли.

Идеальная температура в помещении — 18–23 градуса по Цельсию, влажность — около 60%. Воздух в жилом помещении должен полностью обновляться хотя бы раз в час.

Какие приборы должны быть в доме?

Температуру регулируют кондиционеры. Самый распространенный прибор сейчас — это сплит-система. Состоит из внутреннего и внешнего блоков, соединенных трубками (трасса фреонопровода). Разновидность — мультисплит-система, у нее на один внешний блок приходится несколько внутренних. Это актуально в современных домах, когда застройщики не разрешают устанавливать блоки на фасаде и у жильцов есть место только на лоджии.

В крайних случаях можно использовать мобильный кондиционер — но это достаточно громоздкий и шумный агрегат, к тому же надо продумать, куда вывести патрубок для удаления горячего воздуха.

Но в любом случае, кондиционер — это только охлаждение воздуха, то есть вентиляцию он не заменит. Приток свежего воздуха обеспечивают приборы для приточной вентиляции — бризеры и рекуператоры. Бризеры также справляются с проблемой повышенной влажности в доме, из-за которой появляется плесень.

С помощью этих устройств воздух затягивается с улицы, проходит несколько ступеней очистки фильтрами, которые задерживают пыль, копоть, неприятные запахи, и затем попадает в помещение. В холодное время года прибор может подогревать воздух до комфортной температуры. Но важно помнить, что он не охлаждает помещение, а значит, не заменяет кондиционер.

Вентилировать помещение нужно круглый год, каждый день. Охлажадть воздух требуется преимущественно летом, а увлажнять — зимой.

За влажность в помещении отвечают увлажнители и более продвинутый их вариант — мойки воздуха. Увлажнители: холодного типа, паровой и ультразвуковой — отличаются принципом работы: тем, как они производят водяную взвесь. Их общий недостаток — неравномерность увлажнения, так как влага концентрируется в местах установки приборов.

Мойки воздуха более функциональны и эффективны. Прибор засасывает воздух, прогонят через фильтры, а затем через систему дисков, вращающихся в водяной бане. На выходе получается чистый увлажненный воздух, равномерно распределяющийся по помещению.

Почему недостаточно проветривания?

Режимы микропроветривания и проветривания, которые стандартно используются в современных пластиковых окнах, не могут обеспечить необходимый однократный обмен воздуха. Это возможно только при полностью открытом окне и при условии нормальной работы сантехнической вытяжки, расположенной в кухне или санузле.

Но у открытого окна сплошные минусы — шум, пыль и различные аллергены. А в холодное время года еще и дискомфортная температура и сквозняки, из-за которых учащаются простуды.

Сколько приборов необходимо?

При создании идеального климата действует принцип: один прибор — одна комната. Например, установленный в гостиной бризер не сможет нагнать свежий воздух в смежные кухню и детскую. Приточная вентиляция должна быть в каждой жилой комнате, в первую очередь там, где люди спят.

Аналогично и даже очень хорошая мойка, расположенная в спальне, не справится с объемом воздуха еще и в гостиной и кухне. То же и с кондиционером: вся квартира одним внутренним блоком обслуживаться не будет.

Как подобрать климатические приборы?

При подборе бризера используют принцип кратности воздухообмена. Например, в комнате площадью 20 квадратных метров с высотой потолков в 3 метра объем воздуха будет 60 кубических метров. При однократном обмене этот объем обновится за час, при двукратном — дважды за час, и так далее.

Кроме того, надо принимать во внимание количество жильцов в доме. По нормативам, на одного взрослого человека должно поступать 30 кубометров воздуха в час. У бризеров производительность — 120-150 кубометров в час, что полностью закрывает потребности семьи из трех человек.

Фото: © ANclimate

При выборе кондиционера учитывают, что на каждые 10 квадратных метров площади помещения должно приходиться не менее 1 кВт охлаждающей мощности (холодопроизводительности). Например, если планируется установить кондиционер в комнате площадью в 15 квадратных метров, понадобится модель мощностью не менее 1,5 кВт, а лучше с небольшим запасом.

Сколько тратится энергии?

В бризерах стоит керамический нагревательный элемент, с помощью которого уличный воздух доходит до комфортной температуры. Летом потребление энергопотребление минимально, так как не нужен подогрев, энергия идет только на работу вентилятора.

Но чем ниже температура на улице, тем больше электричества «съест» прибор. Например, в январе, самом холодном месяце, затраты могут достигать 800 рублей. Но в среднем за весь год получится 100-150 рублей.

На среднюю квадратуру помещения в квартире (около 20 квадратных метров) энергопотребление сплит-системы будет равно примерно 0,75 кВт/час. Энергопотребление мойки воздуха и увлажнителя незначительно — в районе 25Вт. Это сравнимо с тем, сколько «съедает» обычная бытовая лампочка.

Можно ли установить бризер и кондиционер на готовый ремонт?

Да, специалисты монтируют бризер за час на чистовом ремонте. Оборудование позволяет провести работы без пыли и грязи.

Стандартное расположение прибора — стена, смежная с улицей. Некоторые застройщики не разрешают делать сквозные отверстия в вентилируемом фасаде из керамической плитки, в том случае можно забирать воздух из-под него. Либо отверстие выводится в оконный откос.

Фото: © ANclimate

Раз в год в бризере нужно менять фильтры, а также раз в несколько месяцев промывать решетку воздухозаборника, на которую налипают самые крупные частицы мусора и пыли.

Но в случае с мультисплит-системой монтаж на готовом ремонте возможен в одном случае из 100 — из-за увеличения протяженности магистралей (трассы, соединяющей внешний блок и внутренний). То есть монтаж должен выполняться параллельно с чистовыми отделочными работами.

ANclimate

8 383 202 17 01