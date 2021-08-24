Путин пообещал силовикам дополнительное повышение зарплат

Президент РФ Владимир Путин предложил в 2022-2023 годах индексировать денежное довольствие военнослужащим и работникам правоохранительных органов выше инфляции, заявление прозвучало на съезде партии «Единая Россия»

«Прошу депутатов Госдумы заложить в бюджет индексацию денежного довольствия военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов также выше инфляции, причем предусмотреть такую повышенную индексацию и в 2022, и в 2023 годах», — сказал он.

Ранее на встрече с представителями «Единой России» президент предложил разово выплатить военнослужащим по итогам 2021 года в среднем по 15 тысяч рублей, а всем пенсионерам — по 10 тысяч.

После этого Путин уточнил, что единовременную «военную» выплату в 15 тысяч рублей следует также распространить на курсантов военных училищ и на сотрудников правоохранительных органов.