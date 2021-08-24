Следы титанического термоядерного взрыва нашли в космосе

Российские ученые обнаружили в космосе необычные остатки термоядерной сверхновой звезды, которая взорвалась около 40 тысяч лет назад, сообщает пресс-служба Института космических исследований РАН.

Найденный с помощью обсерватории «Спектр-РГ» объект получил имя G116.6-26.1 в соответствии с координатами на небе. Его главное отличие от нескольких сотен подобных объектов — свойства газа, в котором находилась взорвавшаяся звезда.

Открытия старого остатка термоядерной сверхновой в Млечном пути происходят чрезвычайно редко. Кроме этого, расположение объекта также аномально — он находится над плоскостью галактики, на расстоянии примерно 4 тысяч световых лет.

Согласно реконструкции астрономов, после термоядерного взрыва белого карлика массой в 1,4 массы Солнца вещество звезды было выброшено в окружающее пространство со скоростью около 3 тысяч километров в секунду.

Термоядерный след на сегодня образовал гигантский круг диаметром порядка 600-700 световых лет. При этом во время термоядерных реакций больше половины массы звезды превратилась в железо.