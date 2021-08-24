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Обнаружен самый простой способ ускорить старый iPhone

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Устаревшие модели iPhone начнут работать быстрее, если в настройках смартфона сменить регион на Францию, выяснили эксперты.

Необычный лайфхак работает из-за политики Apple — компания не может ограничивать производительность системы для снижения нагрузки на аккумуляторную батарею, пишет издание GizChina.

Скорость работы с iPhone снижается по достижении определенного уровня износа аккумулятора, когда он не сможет поддерживать пиковую производительность. По умолчанию этот параметр активировался автоматически.

Однако для французских пользователей применение такой настройки запрещено. Отмечается, что смена региона никак не влияет на скорость работы новых iPhone, метод подходит только для старых моделей Apple.

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