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Иностранные разведчики прошли первое испытание в новосибирском лесу

Источник:
Sibnet.ru
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Участники из шести стран на международном конкурсе «Отличники войсковой разведки-2021» выполнили десантирование посадочным способом с вертолета Ми-8 АМТШ-В «Терминатор» и совершили марш-бросок на расстояние более 15 километров, сообщает пресс-служба ЦВО.

В первый день соревнований российские и иностранные разведподразделения в полном составе и боевой экипировке десантировались посадочным способом из вертолета «Ми-8» и вышли в назначенный пункт сбора, расположенный в 500 метрах от площадки приземления, соблюдая боевой порядок, маскировку и охранение в условиях возможной встречи с условным противником.

Затем участники приступили к совершению марш-броска, в ходе которого разведчикам предстояло определить координаты маршрута и пройти семь контрольных точек, по пути отразив атаку условного противника.


При совершении марша движение по азимуту должно осуществляться только с использованием магнитного компаса, применение других электронных средств навигации и позиционирования строго запрещено.

За звание лучших разведчиков на международных соревнуются военнослужащие из Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Республики Беларусь, Республики Узбекистан, Республики Южная Осетия и Республики Индия.

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Новосибирск #Армия
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