Представлен первый бюджетный компьютер на российском процессоре

Образец первого бюджетного компьютера с российским процессором «Эльбрус-2С3» представили на военно-техническом форуме «Армия-2021», сообщает пресс-служба «Ростеха».

Система разработана при участии ПАО «ИНЭУМ» концерна «Автоматика», который входит в государственную корпорацию «Ростех». Утверждается, что это первый ПК на отечественной платформе «Эльбрус», ориентированный на нижний ценовой сегмент.

Процессор имеет два ядра «Эльбрус» шестого поколения с тактовой частотой 2 ГГц, встроенные блоки кодирования-декодирования видео, контроллер графики с 3D-ускорением. Компьютер способен выводить изображение одновременно на три монитора с разрешением до 4К.

«Решение может быть интересно крупным государственным компаниям и коммерческим предприятиям, которые заинтересованы в использовании защищенной IT-инфраструктуры для обеспечения надёжного хранения информации», — говорится в сообщении.

Российский процессор «Эльбрус» шестого поколения по нормам 16-нанометрового техпроцесса создан для применения в ноутбуках, моноблоках, промышленных компьютерах и бортовых вычислителях.