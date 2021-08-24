Путин подписал указ о разовой выплате пенсионерам

Президент России Владимир Путин подписал указ «О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан, получающих пенсию», сообщается на сайте Кремля.

Государство выплатит по 10 тысяч рублей в сентябре. Указом назначается пособие для тех, кто проходил службу в армии, войсках национальной гвардии, органах внутренних дел и других структурах, отдельным документом — для всех остальных категорий.

Подавать заявление не нужно — Пенсионный фонд сам подготовит все бумаги и перечислит средства. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что выплаты военным и пенсионерам тщательно просчитывались и не приведут к увеличению налогов в России.

Президент анонсировал инициативу на встрече с представителями «Единой России». Путин напомнил, что запланированное на 2021 год повышение пенсии недостаточно в условиях текущей инфляции.