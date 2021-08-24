Алтайский следователь-маньяк проведет в тюрьме Кипра 12 лет

Бывший следователи из Республики Алтай Александр Сатлаев, осужденный за серию изнасилований на родине, а потом за попытку ограбления – на Кипре, проведет за решеткой 12 лет за еще одно преступление, сообщили турецкие СМИ.

Александра Сатлаева прозвали «алтайским следователем-маньяком». Он работал в Следственном управлении СК РФ по Республике Алтай, в 2015 году его осудили за четыре изнасилования и четыре покушения на преступления против половой неприкосновенности и на шесть лет отправили за решетку.

В 2019 году он вышел по УДО, почти сразу же изнасиловал девушку в Барнауле, после этого сбежал и через Казахстан выехал в Северный Кипр. Там на улице напал на девушку и ограбил ее и получил четыре года тюрьмы. Однако умудрился сбежать в начале этого года, отбыв почти половину срока. Через несколько дней поиска его нашли на заброшенной вилле.

Местные СМИ сообщали, что побег «улыбающегося маньяка», как его прозвали на Кипре, вызвал большой переполох среди жителей. Они активно помогали полиции в поисках.

По данным издания Haber Kibris, Сатлаеву вменили еще одно преступление. Дело рассматривал Высокий уголовный суд Киринии. В августе 2019 года в городе Кириния (непризнанная турецкая республика Северного Кипра) он напал на 17-летнюю девушку, которая работала в отеле. Сатлаев следил за ней, пока та шла с работы домой, уже дома напал на нее, избил и изнасиловал.

При этом соседи видели полуобнаженную и кричащую девушку, на «скорой помощи» ее увезли в больницу. При этом обвинитель отмечал, что она на время потеряла память из-за полученной травмы. Оценив все данные и факты, Сатлаева приговорили к 12 годам заключения. Приговор был вынесен еще в апреле, но ранее о нем не сообщалось.