Тейлор Свифт зарегистрировалась в TikTok в роли кошки

Певица Тейлор Свифт зарегистрировала аккаунт в TikTok, менее чем за 20 часов на ее аккаунт подписались почти 1,5 миллиона человек.
«Это в значительной степени просто кошачий аккаунт», — сообщила знаменитость в описании профиля.
В первом опубликованном видео Свифт повторила образы с обложек собственных альбомов под песню британского рэпера Дейва (Dave) «Screwface Capital».
Также она анонсировала выход своего нового альбома Red: Taylor Version, который будет доступен для скачивания уже 19 ноября этого года.
«Альбом "Red" (моя версия) на виниле выставлен на предварительную продажу», — говорится в описании Тейлор.
UynachalnicaЦитата«Разумеется, подобным объявлениям предшествует очень серьезная работа. В данном случае сбалансированность...
ld_andreyОпять подкупают подачками к выборам самый свой основной электорат.
fenimorчто, ни кто за его партию голосовать ни хочет
correctorразово помочь , чтоб систематически обобрать