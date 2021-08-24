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Тейлор Свифт зарегистрировалась в TikTok в роли кошки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © taylorswift, instagram.com/taylorswift

Певица Тейлор Свифт зарегистрировала аккаунт в TikTok, менее чем за 20 часов на ее аккаунт подписались почти 1,5 миллиона человек.

«Это в значительной степени просто кошачий аккаунт», — сообщила знаменитость в описании профиля.

В первом опубликованном видео Свифт повторила образы с обложек собственных альбомов под песню британского рэпера Дейва (Dave) «Screwface Capital».

Также она анонсировала выход своего нового альбома Red: Taylor Version, который будет доступен для скачивания уже 19 ноября этого года.

«Альбом "Red" (моя версия) на виниле выставлен на предварительную продажу», — говорится в описании Тейлор.

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Uynachalnica

Цитата«Разумеется, подобным объявлениям предшествует очень серьезная работа. В данном случае сбалансированность...

ld_andrey

Опять подкупают подачками к выборам самый свой основной электорат.

fenimor

что, ни кто за его партию голосовать ни хочет

corrector

разово помочь , чтоб систематически обобрать
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