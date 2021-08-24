Тейлор Свифт зарегистрировалась в TikTok в роли кошки

Певица Тейлор Свифт зарегистрировала аккаунт в TikTok, менее чем за 20 часов на ее аккаунт подписались почти 1,5 миллиона человек.

«Это в значительной степени просто кошачий аккаунт», — сообщила знаменитость в описании профиля.

В первом опубликованном видео Свифт повторила образы с обложек собственных альбомов под песню британского рэпера Дейва (Dave) «Screwface Capital».

Также она анонсировала выход своего нового альбома Red: Taylor Version, который будет доступен для скачивания уже 19 ноября этого года.

«Альбом "Red" (моя версия) на виниле выставлен на предварительную продажу», — говорится в описании Тейлор.