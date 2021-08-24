Хабиб назвал ринг-герлз самыми ненужными людьми

Ринг-герлз совершенно не нужны в смешанных единоборствах, заявил бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

Ринг-герлз — девушки, которые выходят на ринг с табличками-анонсами раундов в смешанных единоборствах и боксе. Обычно они одеты в бикини или короткие платья.

«Это самые ненужные люди в единоборствах. Какую функцию они несут? Ну выведите на экране, что второй раунд идет, и все. Это мое личное мнение, и я не хочу его кому-то навязывать. <> Я понимаю, что это сложилось исторически, но в истории тоже есть много моментов, которые были неправильными», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

При этом спортсмен заявил, что ничего не имеет против женщин, подчеркнув, что «женщина создана для мужчины».

Ринг-герлз не будет на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова, который пройдет в Москве 17 сентября. Его организаторами выступят Eagle FC и AMC Fight Nights Global.