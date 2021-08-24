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Netflix назвал даты крупных премьер

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Армия воров»

Стриминговый сервис Netflix датировал крупные премьеры, среди которых фильмы с известными звездами.

Ближайшая премьера — боевик «Кейт» с Мэри Элизабет Уинстэд и Вуди Харрельсоном. Фильм выйдет 10 сентября. Это история о том, как безжалостную преступницу отравили и у нее остается меньше 24 часов, чтобы отомстить. Но в процессе героиня неожиданно сближается с дочерью одной из своих жертв.

15 сентября выйдет детский фильм ужасов «Ночные тетради». Он рассказывает о мальчике, которого похитила ведьма и требует каждый день рассказывать ей новые сказки.

Приквел зомби-боевика «Армия мертвецов» под названием «Армия воров» с Людвигом Дитером и Натали Эммануэль («Форсаж» и «Игра престолов») выйдет 29 октября.

Самый дорогой фильм производства Netflix, комедийный боевик «Красное уведомление» со звездным кастом в лице Дуэйна Джонсона, Галь Гадот и Райана Рейнольдса в главных ролях выйдет 12 ноября. По сюжету агент Интерпола отправляется на поиски самого знаменитого вора в мире.

Комедия «Не смотри вверх» с Леонардо ДиКаприо и Дженнифер Лоуренс завершит череду премьер 2021 года на Netflix. Картина выйдет 24 декабря и расскажет о незадачливых астрономах, которые пытаются предупредить людей об угрозе приближающегося к Земле метеорита, способного уничтожить все живое.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Цитата«Разумеется, подобным объявлениям предшествует очень серьезная работа. В данном случае сбалансированность...

ld_andrey

Опять подкупают подачками к выборам самый свой основной электорат.

fenimor

что, ни кто за его партию голосовать ни хочет

corrector

разово помочь , чтоб систематически обобрать
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