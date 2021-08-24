Омск стал лидером по сделкам с дешевым жильем

Риелторы составили рейтинг городов с самой большой долей жилья стоимостью до 500 тысяч рублей, в топ-5 вошли Омск и Новосибирск.

По данным «Известий», в топ-5 рейтинга городов с самой большой долей квартир на первичном и вторичном рынках, а также загородного жилья стоимостью до 500 тысяч рублей вошли Омск (там доля таких сделок составляет 32%), Волгоград, Челябинск, Новосибирск (12%), Воронеж и их пригороды.

«Самое дешевое жилье продается в регионах с низкими доходами и качеством жилого фонда, миграционным оттоком населения, неблагоприятной экологической ситуацией, некомфортным климатом», – прокомментировал руководитель аналитического центра «Циан» Алексей Попов.

В Омске давно сформировался дефицит в сегменте новостроек, почти 100% сделок заключаются со вторичным жильем, добавил управляющий партнер «Векторстройфинанс» Андрей Колочинский.