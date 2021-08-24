НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Омск стал лидером по сделкам с дешевым жильем

Источник:
Sibnet.ru
129 0
Фото: © Sibnet.ru

Риелторы составили рейтинг городов с самой большой долей жилья стоимостью до 500 тысяч рублей, в топ-5 вошли Омск и Новосибирск.

По данным «Известий», в топ-5 рейтинга городов с самой большой долей квартир на первичном и вторичном рынках, а также загородного жилья стоимостью до 500 тысяч рублей вошли Омск (там доля таких сделок составляет 32%), Волгоград, Челябинск, Новосибирск (12%), Воронеж и их пригороды.

«Самое дешевое жилье продается в регионах с низкими доходами и качеством жилого фонда, миграционным оттоком населения, неблагоприятной экологической ситуацией, некомфортным климатом», – прокомментировал руководитель аналитического центра «Циан» Алексей Попов.

В Омске давно сформировался дефицит в сегменте новостроек, почти 100% сделок заключаются со вторичным жильем, добавил управляющий партнер «Векторстройфинанс» Андрей Колочинский.

Еще по теме
Аналитики указали на «иллюзию доступности» ипотеки
Новый налоговый вычет предложил Минстрой
Действие льготной семейной ипотеки продлили
Путин указал врио главы Тувы на проблемы с аварийным жильем
смотреть все
Экономика #Квадраты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
СФУ получил собственную мобильную связь
Омск стал лидером по сделкам с дешевым жильем
Прокурор запросил для экс-заммэра Томска Сурикова реальный срок
Хакасские студенты проигнорировали вред энергетиков
Самое популярное
Microsoft усложнила смену браузера в Windows 11
США заключили тайную сделку с талибами
Россия испытает «оружие будущего»
Комик Илья Соболев выпустил первую песню «Плачет мать»
Обсуждение (0)
Картина дня
Неизвестные в Афганистане угнали украинский самолет
Депутат потребовал изменить правила тонировки авто
Украинский политолог заявил о «нерадостных» итогах независимости
Гигантские слизни начали атаку на Россию
О самом главном
Лечат душу: как «работают» внезапно подаренные цветы
Брачный контракт: как составить и кому пригодится
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Эксперты назвали самые безопасные презервативы
На языке кошек: как понять питомца
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
60
Путин призвал выплатить пенсионерам и военным по 10-15 тысяч
53
Путинской выплаты не хватило для сборов первоклассника
36
МИД России объяснил новые санкции США
27
Шойгу обозначил сроки появления новых городов в Сибири
25
Гробы и оградки резко подорожали
Sibnet.Ru