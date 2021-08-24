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Раскрыт секрет уникального звучания скрипок Страдивари

Источник:
Daily Mail
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Фото: Xauxa / CC-BY-SA-3.0

Ученые раскрыли секрет уникального звучания скрипок Антонио Страдивари, исследования подтвердили, что оно имеет химическое происхождение.

Исследователи выяснили, что для защиты инструментов от паразитов мастер пропитывал древесину особым составом, в который входили квасцы, бура, медь, известковая вода и цинк, передает Daily Mail.

Возникавшие при этом соли придавали дереву дополнительную механическую прочность и акустические преимущества. Метод обработки хранился в секрете и через некоторое время был утрачен.

Специалисты намерены продолжить исследования, чтобы точно установить, какое именно химическое вещество давало скрипкам Страдивари уникальное звучание. По мнению ученых, утраченную технологию можно полностью восстановить.

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