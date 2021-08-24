Раскрыт секрет уникального звучания скрипок Страдивари

Ученые раскрыли секрет уникального звучания скрипок Антонио Страдивари, исследования подтвердили, что оно имеет химическое происхождение.

Исследователи выяснили, что для защиты инструментов от паразитов мастер пропитывал древесину особым составом, в который входили квасцы, бура, медь, известковая вода и цинк, передает Daily Mail.

Возникавшие при этом соли придавали дереву дополнительную механическую прочность и акустические преимущества. Метод обработки хранился в секрете и через некоторое время был утрачен.

Специалисты намерены продолжить исследования, чтобы точно установить, какое именно химическое вещество давало скрипкам Страдивари уникальное звучание. По мнению ученых, утраченную технологию можно полностью восстановить.