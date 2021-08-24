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Неизвестные в Афганистане угнали украинский самолет

Источник:
«Общественное радио»
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Неизвестные в Афганистане захватили самолет, предназначавшийся для вывоза граждан Украины из страны. После угона он направился в Иран, сообщил замглавы украинского МИД Евгений Енин.

Инцидент с захватом произошел еще на прошлой неделе, однако известно об этом стало только сейчас. Украинский самолет вылетел из Кабула в Иран. По словам чиновника, эвакуировать украинских граждан пока не удается, передает «Общественное радио».

«У нас фактически украли самолет — он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту, вместо того чтобы вывезти украинцев. Наши следующие три попытки по эвакуации граждан тоже не были успешными», — уточнил Енин.

Официально Украина направила в Кабул три эвакуационных рейса, последний из них приземлился в киевском аэропорту Борисполь 23 августа с 98 пассажирами. Этот рейс стал последним, вылетевшим из Кабула перед закрытием аэропорта.

По оценке украинского МИД, в Афганистане до сих пор остаются порядка 50 граждан Украины. Сейчас все гражданские рейсы из аэропорта Кабула прекращены, оттуда вылетают только самолеты военно-транспортной авиации.

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