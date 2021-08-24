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Максим Фадеев признал пользу развода для похудевшего Харламова

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © garikkharlamov, instagram.com/garikkharlamov

Резидент Comedy Club Гарик Харламов опубликовал в Instagram фото, на котором видно его преображение. Шоумен заметно похудел, что отметил продюсер Максим Фадеев.

«Тебе на пользу развод, брат! Ты красавчик», — написал Фадеев под фотографией Харламова. Комментарий продюсера отметили «лайками» больше 1,8 тысячи человек. Многие пользователи Сети добавили, что Харламову очень идет худоба и сейчас он значительно помолодел.

Последние годы Гарик Харламов набрал вес, чтобы было поводом для шуток его коллег по Comedy Club. Шоумен не обижался на шутки и сам посмеивался над своей формой.

Гарик Харламов и Кристина Асмус официально развелись в октябре 2020 года после семи лет брака. Пара разошлась без скандала, более того бывшие возлюбленные с юмором относились к любым слухам об их разрыве.

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