Максим Фадеев признал пользу развода для похудевшего Харламова

Резидент Comedy Club Гарик Харламов опубликовал в Instagram фото, на котором видно его преображение. Шоумен заметно похудел, что отметил продюсер Максим Фадеев.

«Тебе на пользу развод, брат! Ты красавчик», — написал Фадеев под фотографией Харламова. Комментарий продюсера отметили «лайками» больше 1,8 тысячи человек. Многие пользователи Сети добавили, что Харламову очень идет худоба и сейчас он значительно помолодел.

Последние годы Гарик Харламов набрал вес, чтобы было поводом для шуток его коллег по Comedy Club. Шоумен не обижался на шутки и сам посмеивался над своей формой.

Гарик Харламов и Кристина Асмус официально развелись в октябре 2020 года после семи лет брака. Пара разошлась без скандала, более того бывшие возлюбленные с юмором относились к любым слухам об их разрыве.