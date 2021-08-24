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Прокурор запросил для экс-заммэра Томска Сурикова реальный срок

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Прокурор запросил для бывшего заммэра Томска Евгения Сурикова, обвиняемого в получении взятки, шесть лет лишения свободы и штраф.

«Прошу назначить в совокупности наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет в колонии строгого режима, а также в виде штрафа 7 миллионов рублей, лишению права занимать должности в органах власти на срок шесть лет», – цитирует «Интерфакс» представителя прокуратуры.

В свою очередь, защита попросила суд назначить Сурикову наказание без реального лишения свободы и без штрафа.

Сурикова задержали год назад. По версии следствия, он получил крупную взятку. Вскоре Сурикова уволили из мэрии.

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