Хакасские студенты проигнорировали вред энергетиков

Большинство студентов понимают, что энергетические напитки не полезны для здоровья, но продолжают их употреблять, сообщает пресс-служба Хакасского госуниверситета.

Из проведенного среди студентов опроса удалось выяснить, что большинство молодых людей употребляет энергетического напитка, знают их химический состав и то, что они не повышают иммунитет, почти все опрошенные считают эти напитки вредными для здоровья, однако продолжают употреблять их, сообщила автор исследования — студент института непрерывного педагогического образования ХГУ Татьяна Ранн.

Молодой ученый исследовал наиболее популярные среди молодежи напитки и выяснила, что во всех напитках содержатся кофеин, гуарана, женьшень – распространенные психостимуляторы, которые уменьшают чувство усталости и сонливости, повышают умственную работоспособность, ускоряют пульс, обладают легким мочегонным эффектом.

Кроме того, в их состав входят: L-карнитин, D-рибоза (обычный сахар), никотиновая кислота, пиридоксин, фолиевая кислота, глюкуронолактон. Стимуляторы действуют по единой схеме – берут из организма сразу большое количество энергии, что влечет истощение нервной системы и нарушение обменных процессов.

Поэтому напиток можно употреблять в ограниченном количестве, считают ученые, не более одной банки напитка в сутки – одна порция напитка включает большую дозу кофеина (сравнимую с тремя чашками кофе), а также 14 чайных ложек сахара. Превышение дозы может привести к повышению артериального давления или уровня содержания сахара в крови.