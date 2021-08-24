Мемориал героям войны осквернили в Кузбассе

Неизвестные нанесли нецензурные надписи на мемориале славы героям Великой Отечественной войны в центре города Белово, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

В соцсетях появились фотографии с мемориала, на котором неизвестные написали нецензурные выражения и нарисовали непристойные объекты.

Местные жители сообщили о произошедшем в правоохранительные органы. На центральную площадь города незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. По окончании работы полицейских надпись была удалена.

Возбуждено дело по части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм). Полиция разыскивает авторов надписей. Им грозит до трех месяцев ареста.