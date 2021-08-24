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Бывший муж Гагариной пожаловался на трудности в общении с дочерью

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © isxakov, instagram.com/isxakov

Фотограф Дмитрий Исхаков пожаловался, что не может спокойно видеться со своей дочерью Мией, их общим с Полиной Гагариной ребенком. Об этом он сообщил в Instagram.

«Мне в самом страшном сне никогда не приснилось бы, что мне придется постоянно спрашивать разрешения, чтобы увидеть дочь», — написал Исхаков в сториз.

Гагарина и Исхаков развелись в конце 2020 года. Ни певица, ни фотограф не раскрыли истиной причины разрыва, но Гагарина в своих интервью говорила, что не будет препятствовать общению общего ребенка с отцом.

Для Исхакова развод с Гагариной стал довольно сильным потрясение. Об этом он рассказывал в своих интервью. Он также говорил, что отношения с бывшей супругой у них сложные и общаются они исключительно по вопросам воспитания общего ребенка.

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