Бывший муж Гагариной пожаловался на трудности в общении с дочерью

Фотограф Дмитрий Исхаков пожаловался, что не может спокойно видеться со своей дочерью Мией, их общим с Полиной Гагариной ребенком. Об этом он сообщил в Instagram.

«Мне в самом страшном сне никогда не приснилось бы, что мне придется постоянно спрашивать разрешения, чтобы увидеть дочь», — написал Исхаков в сториз.

Гагарина и Исхаков развелись в конце 2020 года. Ни певица, ни фотограф не раскрыли истиной причины разрыва, но Гагарина в своих интервью говорила, что не будет препятствовать общению общего ребенка с отцом.

Для Исхакова развод с Гагариной стал довольно сильным потрясение. Об этом он рассказывал в своих интервью. Он также говорил, что отношения с бывшей супругой у них сложные и общаются они исключительно по вопросам воспитания общего ребенка.