Бывший муж Гагариной пожаловался на трудности в общении с дочерью

Фотограф Дмитрий Исхаков пожаловался, что не может спокойно
видеться со своей дочерью Мией, их общим с Полиной Гагариной ребенком. Об этом
он сообщил в Instagram.
«Мне в самом страшном сне никогда не приснилось бы, что мне
придется постоянно спрашивать разрешения, чтобы увидеть дочь», — написал
Исхаков в сториз.
Гагарина и Исхаков развелись в конце 2020 года. Ни певица,
ни фотограф не раскрыли истиной причины разрыва, но Гагарина в своих интервью
говорила, что не будет препятствовать общению общего ребенка с отцом.
Для Исхакова развод с Гагариной стал довольно сильным потрясение. Об этом он рассказывал в своих интервью. Он также говорил, что отношения с бывшей супругой у них сложные и общаются они исключительно по вопросам воспитания общего ребенка.