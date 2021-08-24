Украинский политолог заявил о «нерадостных» итогах независимости

Украину ждет распад при сохранении того курса, которым она шла все 30 лет независимости, заявил украинский политолог, руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

«Итоги 30 лет независимости Украины довольно нерадостные. Ведь Украина — единственная из постсоветских республик, которая так и не вышла на тот уровень ВВП, который у нее был в 1991 году. Украинская экономика была 15-й экономикой мира, но скатилась куда-то далеко», — написал Золотарев в статье для издания «Главред».

По его словам, несмотря на отличные стартовые возможности индустриально-аграрной страны, сейчас Украина превращается в аграрно-сырьевой придаток стран «золотого миллиарда». Ей «нечем похвастаться» в экономическом и социальном плане, а население уменьшилось с 52 до 35-37 миллионов человек.

Как отметил политолог, в основе украинского государства лежит калька УССР с большим количеством социальных гарантий, однако экономика страны этому не соответствует. «Поэтому вопросом времени является перезапуск (а, по сути, переоснование) государства», — выразил мнение эксперт.

«Если Украина будет двигаться тем же курсом, что и все 30 лет независимости, ее ждет распад. Возможно, государство и будет упаковано в какую-то более-менее пристойную форму, но оно не будет экономически связано. Де-факто украинское государство сейчас связывает лишь полиция, денежная единица, вооруженные силы и торговые сети, а экономическая связанность государства ослабевает», — заявил Золотарев.