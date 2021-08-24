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Стена школы обрушилась в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Стена хозяйственного блока новосибирской школы обрушилась, здание находится на капитальном ремонте, сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области.

 В понедельник в 21.59 потупила информация в спасательные службы, что обрушилась часть стены отдельно стоящего одноэтажного кирпичного строения на территории школы №57 в Дзержинском районе. Площадь обрушения стены составила 30 квадратных метров.  

Здание образовательного учреждения находится на капитальном ремонте с 2018 года. Со слов администрации школы, обрушение кровли строения произошло еще полтора месяца назад – 5 июля.

На место выехали спасатели и администрации Дзержинского района. Спасатели МАСС продолжают разборку конструкций. Пострадавших не обнаружено. Администрация района принимает решение по дальнейшей эксплуатации строения.

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Новосибирск #Происшествия
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