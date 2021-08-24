Стена школы обрушилась в Новосибирске

Стена хозяйственного блока новосибирской школы обрушилась, здание находится на капитальном ремонте, сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области.
В понедельник в 21.59
потупила информация в спасательные службы, что обрушилась часть стены отдельно
стоящего одноэтажного кирпичного строения на территории школы №57 в Дзержинском
районе. Площадь обрушения стены составила 30
квадратных метров.
Здание образовательного учреждения находится на капитальном
ремонте с 2018 года. Со слов администрации школы, обрушение кровли строения
произошло еще полтора месяца назад – 5 июля.
На место выехали спасатели и администрации Дзержинского района. Спасатели МАСС продолжают разборку конструкций. Пострадавших не обнаружено. Администрация района принимает решение по дальнейшей эксплуатации строения.