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Объявлена дата премьеры сериала по аниме «Ковбой Бибоп»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Ковбой Бибоп»

Сериальная адаптация культового аниме «Ковбой Бибоп» будет выпущена на Netflix 19 ноября. Проект выйдет в жанре фантастического боевика.

По сюжету команда разношерстных охотников за головами выслеживает самых опасных преступников Галактики. Они всегда готовы спасти мир, если им достойно за это заплатят.

Новый сериал не будет прямым повторением оригинального анимационного сериала «Ковбоя Бибопа» 1998 года, в котором повествовалось о приключениях охотников за головами на космическом корабле.

Главные роли в проекте исполнят Джон Чо («Звездный путь»), Алекс Хэсселл, Даниэлла Пинеда, Елена Сатине («Реванш»), Мустафа Жакир, Блессинг Моголоа.

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