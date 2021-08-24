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Трейлер третьего «Человека-паука» открыл важные повороты сюжета

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из трейлера

Студия Sony обнародовала первый официальный трейлер к фильму «Человек-паук: Нет пути домой» после слива ролика в плохом качестве в Сеть. Он раскрыл важнейшие для франшизы сюжетные повороты и привел в восторг тысячи фанатов по всему миру.

Третий «Человек-паук» должен выйти в кино 16 декабря этого года, однако до сих пор студия не публиковала даже короткий тизер с кадрами из предстоящего фильма. Это породило среди поклонников слухи о возможно переносе премьеры на следующий год.

Накануне первый полноценный ролик картины в плохом качестве был слит в Сеть. Кинокомпания немедленно заблокировала нелегальный контент за нарушение авторских прав. Видео было снято на телефон, при этом можно заметить, что графика и спецэффекты в нем не до конца проработаны.

Это событие прокомментировал Том Холланд – исполнитель главной роли. «Вы не готовы!» – написал он в своей Stories в Instagram. После этого студия поспешила обнародовать официальный вариант трейлера.

Сюжет

Из ролика ясно, что после того, как Мистерио раскрыл личность Человека-паука, Питеру Паркеру приходится несладко. Его преследуют толпы людей, полиция допрашивает не только его, но и его близких. Тогда Паучок обращается за помощью к Доктору Стрэнджу.

Тот решает применить свои способности для того, чтобы о Человеке-пауке забыли все люди на планете. Питеру это не нравится, ведь это означает, что о его секрете вновь не будут знать тетя Мэй и лучшие друзья, включая любимую девушку. Во время заклинания что-то идет не так.

«О мультивселенной слишком мало известно. Мы нарушили стабильность пространственно-временного континуума. Беда в том, что ты хочешь прожить две разные жизни. Чем дольше это продолжается, тем опаснее», – говорит в ролике Стрэндж.

В видео также анонсируется возвращение Отто Октавиуса из фильма 2004 года с Тоби Магуайром, есть намеки и на появление других злодеев из разных фильмов про Человека-паука, на входящих в киновселенную Marvel. Это сразу же заметили поклонники, которые уже назвали предстоящую картинку лучшим фильмом года. 

Реакция

«Граната Гоблина и Октавиус, заставили меня, 38-летнего старпера, расплыться дикой улыбкой», «Октавиус 100% приветствует Тоби, так как он знает только Тоби, смонтировали просто так, как будто он говорит с Холландом», «Только бы Сергей Паршин озвучивал Ока в фильме. Тогда это будет вообще сказка», «Обалденно! Теперь ждём второй трейлер, но уже с Тоби и Эндрю», «Спасибо Sony, это шикарно! Люди так Финал не ждали, как этот фильм. Это будет точно лучший фильм 2021 года!» – написали зрители в комментариях.

Ранее сообщалось, что в фильме могут появиться Человеки-пауки из прошлых фильмов – Тоби Магуайр (трилогия 2002–2007 года) и Эндрю Гарфилд («Новый Человек-паук» 2012 и 2014 года). Также было официально подтверждено появление Джейми Фокса в образе Электро из «Нового человека паука: Высокое напряжение» (2014).

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