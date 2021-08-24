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«Ведьмак. Кошмар волка» вышел на Netflix и связал анимацию с сериалом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из мультфильма

Netflix выпустил мультфильм «Ведьмак. Кошмар волка» по мотивам компьютерной игры и сериала «Ведьмак», зрители уже оставили свои первые отзывы об анимации.

Действие анимационного фильма разворачивается задолго до событий сериала «Ведьмак». Зрители увидят молодого Весемира, который мечтает стать ведьмаком и убивает монстров за деньги, спасаясь от нищеты.

Зрители, успевшие посмотреть мультфильм» отставили восторженные отзывы в Сети. Они отмечают интересный сюжет ленты и то, что проект дает ответы на вопросы сериала.

Например, в «Кошмаре волка» рассказывается, почему на Континенте осталось так мало ведьмаков и по какой причине люди их ненавидят.

По информации сайта kp.ru, отсылки к событиям в мультфильме будут и в сериале. В самом «Ведьмаке» Весемир появится уже во втором сезоне, премьера которого состоится 17 декабря.

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