Объявлен победитель второго сезона шоу «Dance революция»

Финалист проекта «Танцы на ТНТ» Ильдар Гайнутдинов победил во втором сезоне шоу «Dance революция» на Первом канале.

Финал проекта состоялся в воскресенье. В финал вышли три участника — танцовщица Полина Точилина, хип-хоп коллектив F.O.T. Family и Гайнутдинов. Судили участников Алла Сигалова, Сергей Полунин и Вера Брежнева.

«Вы обладаете огромной силой. Помимо силы вашего тела и владения им, вы обладаете силой вдохновлять. Спасибо вам за это выступление», — сказала Брежнева победителю.

Ильдар Гайнутдинов принимал участие в шоу «Танцы», где дошел до финала. Также 20-летний танцор стал победителем Международного конкурса Дженнифер Лопез World of Dance.