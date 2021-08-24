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Объявлен победитель второго сезона шоу «Dance революция»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ildaryoung, instagram.com/ildaryoung

Финалист проекта «Танцы на ТНТ» Ильдар Гайнутдинов победил во втором сезоне шоу «Dance революция» на Первом канале.

Финал проекта состоялся в воскресенье. В финал вышли три участника — танцовщица Полина Точилина, хип-хоп коллектив F.O.T. Family и Гайнутдинов. Судили участников Алла Сигалова, Сергей Полунин и Вера Брежнева.

«Вы обладаете огромной силой. Помимо силы вашего тела и владения им, вы обладаете силой вдохновлять. Спасибо вам за это выступление», — сказала Брежнева победителю.

Ильдар Гайнутдинов принимал участие в шоу «Танцы», где дошел до финала. Также 20-летний танцор стал победителем Международного конкурса Дженнифер Лопез World of Dance.


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