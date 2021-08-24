СК в Бурятии возбудил ряд дел после побега пациентов психдиспансера

Следственный комитет по Бурятии возбудил ряд уголовных дел после побега из психоневрологического диспансера семи пациентов в субботу.

По данным следствия, в субботу около 14.00 по местному времени (9.00 мск) в отделении принудительного лечения психоневрологического диспансера в селе Новая Брянь 59 пациентов после прогулки проходили досмотр и проверку содержимого карманов.

Во время досмотра один из больных разбил стекло в окне, схватил осколок и несколько раз ударил им по лицу медбрата. После этого начал призывать остальных пациентов к беспорядкам.

В это время, пользуясь тем, что медперсонал отвлечен, семеро мужчин сломали замок на оконной решетке, скинули вниз на землю матрас, и сбежали. Все они были ранее судимы за грабеж, разбой, побои. Сотрудники МВД и Росгвардии нашли и задержали их в этот же день.

Республиканский Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). Специалисты дадут оценку действиям или бездействию работников диспансера, ответственных за соблюдение мер безопасности.

Также возбуждено дело о причинении телесных повреждений санитару, о повреждении имущества диспансера по статьям: 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия), 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества).