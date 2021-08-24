Подготовку к съемкам первого космического фильма покажут на Первом

Реалити-сериал про подготовку к съемкам фильма «Вызов», первой картине, снятой на орбите МКС, покажут на Первом канале 5 сентября, сообщила пресс-служба телеканала.

«Телезрители увидят все этапы подготовки к съемкам фильма "Вызов" — первого фильма в истории, который будет снят на орбите Международной космической станции. Это не просто первое кино на орбите, а часть совместного научно-просветительского проекта Первого канала и государственной корпорации "Роскосмос"», — говорится в сообщении.

В первой серии покажут, как проходил женский кастинг на главную роль. На роль претендовали 20 девушек, среди которых актриса Светлана Ходченкова и Юлия Пересильд, получившая в итоге роль.

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В основной экипаж корабля «Союз МС-19», старт которого запланирован 5 октября, входят космонавт Антон Шкаплеров, актриса Пересильд и режиссер Клим Шипенко, в дублирующий — космонавт Олег Артемьев, актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин.

Они проведут съемки первого художественного фильма на МКС, их основная часть будет проходить в модуле «Наука».

Космическая драма с рабочим названием «Вызов» — совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.