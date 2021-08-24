НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Подготовку к съемкам первого космического фильма покажут на Первом

Источник:
Sibnet.ru
444 0
Фото: © Саша Гусов

Реалити-сериал про подготовку к съемкам фильма «Вызов», первой картине, снятой на орбите МКС, покажут на Первом канале 5 сентября, сообщила пресс-служба телеканала.

«Телезрители увидят все этапы подготовки к съемкам фильма "Вызов" — первого фильма в истории, который будет снят на орбите Международной космической станции. Это не просто первое кино на орбите, а часть совместного научно-просветительского проекта Первого канала и государственной корпорации "Роскосмос"», — говорится в сообщении.

В первой серии покажут, как проходил женский кастинг на главную роль. На роль претендовали 20 девушек, среди которых актриса Светлана Ходченкова и Юлия Пересильд, получившая в итоге роль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВсемирно известный фотограф присоединился к первому фильму в космосе

В основной экипаж корабля «Союз МС-19», старт которого запланирован 5 октября, входят космонавт Антон Шкаплеров, актриса Пересильд и режиссер Клим Шипенко, в дублирующий — космонавт Олег Артемьев, актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин.

Они проведут съемки первого художественного фильма на МКС, их основная часть будет проходить в модуле «Наука».

Космическая драма с рабочим названием «Вызов» — совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.

Еще по теме
Сериал в формате YouTube-блога «#Яжотец» с Куценко выйдет на ТНТ
Объявлен победитель второго сезона шоу «Dance революция»
Сериал «Водоворот» стартует на канале «Россия»
Шоу звезд американского стендапа в эксклюзивной озвучке выйдут на ТВ
смотреть все
Культгид #Мир ТВ #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
СФУ получил собственную мобильную связь
Омск стал лидером по сделкам с дешевым жильем
Прокурор запросил для экс-заммэра Томска Сурикова реальный срок
Хакасские студенты проигнорировали вред энергетиков
Самое популярное
Microsoft усложнила смену браузера в Windows 11
США заключили тайную сделку с талибами
Россия испытает «оружие будущего»
Комик Илья Соболев выпустил первую песню «Плачет мать»
Обсуждение (0)
Картина дня
Неизвестные в Афганистане угнали украинский самолет
Депутат потребовал изменить правила тонировки авто
Украинский политолог заявил о «нерадостных» итогах независимости
Гигантские слизни начали атаку на Россию
О самом главном
Лечат душу: как «работают» внезапно подаренные цветы
Брачный контракт: как составить и кому пригодится
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Эксперты назвали самые безопасные презервативы
На языке кошек: как понять питомца
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Все статьи
Топ комментариев

лачинов

Страшно становится. Они ведь похоже реально не знают что делать и куда направить средства чтобы хоть...

fargus

С превеликим уважением скажу - ссцарь дешевка

Grossmeister38rus

Я из России. Меньше ТВ смотрите

Uynachalnica

Цитата«Разумеется, подобным объявлениям предшествует очень серьезная работа. В данном случае сбалансированность...
Sibnet.Ru