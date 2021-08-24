НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Гигантские слизни начали атаку на Россию

Источник:
Sibnet.ru
810 1
Фото: © magnoweeda / Pixabay License

Огромные слизни, попавшие в Россию с завозными растениями, могут вытеснить привычных серых слизней, сообщил зоолог Илья Гомыранов.

«Появление инвазивных (завозных) видов в экосистеме часто грозит серьезными перекосами. Лузитанские слизни в силу своего размера и экологической пластичности могут вытеснять наши виды, например, привычного серого слизня», — рассказал Гомыранов РИА Новости.

По его словам, слизни-гиганты, чьи фотографии заполонили соцсети, могут относиться к одному из двух видов. Оранжевые — это Arion lusitanicus, они вырастают более 10 сантиметров в длину. За одну кладку особь может произвести до 100 яиц.

Раньше он обитал на Пиринейском полуострове, а в 20 веке расселился по территории Европы, стал постоянным обитателем юга России, а в последнее время появляется в Москве, Подмосковье вплоть до Тверской области.

Моллюски также похожи на Arion rufus, красных придорожных слизней. Они вырастают до 18 сантиметров в длину и распространены в Западной и Центральной Европе и Северной Америке.

Распространение слизня, скорее всего, происходит вместе с кустами, рулонным газоном, которые часто привозят из более южных регионов. Зоолог отметил, что слизень не опасен для человека.

Еще по теме
Жаркая неделя ждет новосибирцев
Антициклон принесет ясную погоду в Забайкалье
Сильные дожди ожидаются в Иркутской области
Ученые объяснили изменение цвета воды в Байкале
смотреть все
Жизнь #Гео #Звери
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
СФУ получил собственную мобильную связь
Омск стал лидером по сделкам с дешевым жильем
Прокурор запросил для экс-заммэра Томска Сурикова реальный срок
Хакасские студенты проигнорировали вред энергетиков
Самое популярное
Microsoft усложнила смену браузера в Windows 11
США заключили тайную сделку с талибами
Россия испытает «оружие будущего»
Комик Илья Соболев выпустил первую песню «Плачет мать»
Обсуждение (1)
О самом главном
Лечат душу: как «работают» внезапно подаренные цветы
Брачный контракт: как составить и кому пригодится
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Эксперты назвали самые безопасные презервативы
На языке кошек: как понять питомца
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
60
Путин призвал выплатить пенсионерам и военным по 10-15 тысяч
53
Путинской выплаты не хватило для сборов первоклассника
36
МИД России объяснил новые санкции США
27
Шойгу обозначил сроки появления новых городов в Сибири
25
Гробы и оградки резко подорожали
Sibnet.Ru