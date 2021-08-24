Гигантские слизни начали атаку на Россию

Огромные слизни, попавшие в Россию с завозными растениями, могут вытеснить привычных серых слизней, сообщил зоолог Илья Гомыранов.

«Появление инвазивных (завозных) видов в экосистеме часто грозит серьезными перекосами. Лузитанские слизни в силу своего размера и экологической пластичности могут вытеснять наши виды, например, привычного серого слизня», — рассказал Гомыранов РИА Новости.

По его словам, слизни-гиганты, чьи фотографии заполонили соцсети, могут относиться к одному из двух видов. Оранжевые — это Arion lusitanicus, они вырастают более 10 сантиметров в длину. За одну кладку особь может произвести до 100 яиц.

Раньше он обитал на Пиринейском полуострове, а в 20 веке расселился по территории Европы, стал постоянным обитателем юга России, а в последнее время появляется в Москве, Подмосковье вплоть до Тверской области.

Моллюски также похожи на Arion rufus, красных придорожных слизней. Они вырастают до 18 сантиметров в длину и распространены в Западной и Центральной Европе и Северной Америке.

Распространение слизня, скорее всего, происходит вместе с кустами, рулонным газоном, которые часто привозят из более южных регионов. Зоолог отметил, что слизень не опасен для человека.