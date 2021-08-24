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Пять человек в Приангарье стали участниками заказного убийства

Источник:
Sibnet.ru
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Оружие
Фото: © Sibnet.ru

Следственный комитет по Иркутской области расследует дело о заказном убийстве предпринимателя, свершенное в 2016 году. В понедельник суд арестовал одного из пяти пособников, участвовавших в преступлении.

По версии следствия, осенью 2015 года житель Иркутской области предложил своему знакомому убить владельца сети магазинов низких цен «Светофорчик».

Знакомый согласился, но сам убивать не стал, а обратился за помощью к товарищу. Товарищ согласился помочь, но также не согласился убивать сам, и подыскал помощников. В преступную цепочку было вовлечено не менее пяти человек.

На реализацию плана злоумышленникам потребовался год. В течение нескольких месяцев они следили за предпринимателем, составляли маршрут его следования, времени ухода и прихода домой и на работу, а также следили за его личным водителем.

Когда вся информация была собрана подозреваемые, получив вознаграждение, пошли на преступление. Они подыскали автомобиль, оружие, средства связи, разработали план совершения преступления и убили предпринимателя.

В 2016 году в кратчайшие установили и задержали трех исполнителей и пособников преступления. Все они отбывают длительные сроки в колонии строго режима.

Одного из участников преступления задержали в воскресенье в одной из квартир Иркутска. Ему предъявили обвинение по статьям 33 УК РФ и статье 105 УК РФ (подстрекательство и пособничество в совершении убийства, группой лиц по предварительному сговору, по найму). 

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Иркутск #Криминал #ЧП
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