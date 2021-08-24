Томичи приковали должника цепью

Пьяные жители Томской области приковали знакомого цепью в гараже из-за долга перед фермером, сообщило СУ СКР по региону.

По данным следствия, преступление произошло в Первомайском районе Томской области на прошлой неделе. Местные жители закрыли в гараже 39-летнего мужчину, накинув ему на шею металлическую цепь, один конец которой был приварен к наковальне, а звенья второго конца скрепили навесным замком.

«Из показаний обвиняемых следует, что сделали они это с целью заставить мужчину отработать имевшийся долг перед фермером», – говорится в сообщении.

Мужчине удалось освободиться, распилив звенья цепи напильником. Подозреваемых задержали, вину признал только один из двух, обоих арестовали. За незаконное лишение свободы каждому из них грозит до пяти лет колонии.