НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Наука #Туризм #Гео #ЧП

Томичи приковали должника цепью

Источник:
Sibnet.ru
695 2
Фото: Rickard Olsson / CC BY-SA 3.0

Пьяные жители Томской области приковали знакомого цепью в гараже из-за долга перед фермером, сообщило СУ СКР по региону.

По данным следствия, преступление произошло в Первомайском районе Томской области на прошлой неделе. Местные жители закрыли в гараже 39-летнего мужчину, накинув ему на шею металлическую цепь, один конец которой был приварен к наковальне, а звенья второго конца скрепили навесным замком.

«Из показаний обвиняемых следует, что сделали они это с целью заставить мужчину отработать имевшийся долг перед фермером», – говорится в сообщении.

Мужчине удалось освободиться, распилив звенья цепи напильником. Подозреваемых задержали, вину признал только один из двух, обоих арестовали. За незаконное лишение свободы каждому из них грозит до пяти лет колонии.

Еще по теме
Мемориал героям войны осквернили в Кузбассе
СК в Бурятии возбудил ряд дел после побега пациентов психдиспансера
Пять человек в Приангарье стали участниками заказного убийства
Жителей Бурятии заподозрили в хищении 23 млн у дочки летчика Чкалова
смотреть все
Томск #Криминал #ЧП
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
СФУ получил собственную мобильную связь
Омск стал лидером по сделкам с дешевым жильем
Прокурор запросил для экс-заммэра Томска Сурикова реальный срок
Хакасские студенты проигнорировали вред энергетиков
Самое популярное
Microsoft усложнила смену браузера в Windows 11
США заключили тайную сделку с талибами
Россия испытает «оружие будущего»
Комик Илья Соболев выпустил первую песню «Плачет мать»
Обсуждение (2)
Картина дня
Неизвестные в Афганистане угнали украинский самолет
Депутат потребовал изменить правила тонировки авто
Украинский политолог заявил о «нерадостных» итогах независимости
Гигантские слизни начали атаку на Россию
О самом главном
Лечат душу: как «работают» внезапно подаренные цветы
Брачный контракт: как составить и кому пригодится
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Эксперты назвали самые безопасные презервативы
На языке кошек: как понять питомца
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
60
Путин призвал выплатить пенсионерам и военным по 10-15 тысяч
53
Путинской выплаты не хватило для сборов первоклассника
36
МИД России объяснил новые санкции США
27
Шойгу обозначил сроки появления новых городов в Сибири
25
Гробы и оградки резко подорожали
Sibnet.Ru