НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Россия неожиданно получила крупную помощь МВФ

Источник:
РБК
657 4
Фото: © Sibnet.ru

Международный фонд впервые более чем за 20 лет выделил финансовую помощь России в размере около 18 миллиардов долларов в рамках программы поддержки борьбы с пандемией коронавируса.

Пакет помощи для всех государств-участников в размере 650 миллиардов долларов был утвержден в начале августа. Из выделенных средств 275 миллиардов достались развивающимся странам, в том числе 25 миллиардов поступили членам СНГ и Грузии

Помощь выделяется в SDR — это не имеющее физической формы средство для платежных расчетов фонда. Курс SDR определяется ежедневно на основе обменных курсов доллара, евро, иены, фунта стерлингов и юаня.

Доля стран в распределении SDR соответствует квотам в МВФ — долям в капитале фонда. Так, например, у США это 17,4%, у России — 2,71%. Размер долей рассчитывается по формуле, учитывающей ВВП государств, платежный баланс и международные резервы.

Чтобы воспользоваться SDR за пределами МВФ, странам необходимо их конвертировать. Они могут покупать и продавать SDR, обмениваться ими, передавать безвозмездно других государствам.

Новый транш позволит российскому Центробанку увеличить резервы на 3%, до нового исторического максимума в 611 миллиардов долларов. Однако Россия может и распределить средства в пользу других государств.

Еще по теме
Песков исключил повышение налогов из-за «путинских» выплат
Подсчитаны затраты на новые «путинские» выплаты
Аналитики указали на «иллюзию доступности» ипотеки
Новый налоговый вычет предложил Минстрой
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Жителей Бурятии заподозрили в хищении 23 млн у дочки летчика Чкалова
Жаркая неделя ждет новосибирцев
Мэр Саяногорска на фото прикрылся только веником ради рекламы бани
Антициклон принесет ясную погоду в Забайкалье
Самое популярное
Microsoft усложнила смену браузера в Windows 11
США заключили тайную сделку с талибами
Россия испытает «оружие будущего»
Комик Илья Соболев выпустил первую песню «Плачет мать»
Обсуждение (4)
О самом главном
Лечат душу: как «работают» внезапно подаренные цветы
Брачный контракт: как составить и кому пригодится
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Эксперты назвали самые безопасные презервативы
На языке кошек: как понять питомца
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
60
Путин призвал выплатить пенсионерам и военным по 10-15 тысяч
53
Путинской выплаты не хватило для сборов первоклассника
36
МИД России объяснил новые санкции США
26
Шойгу обозначил сроки появления новых городов в Сибири
25
Гробы и оградки резко подорожали
Sibnet.Ru