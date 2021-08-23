Россия неожиданно получила крупную помощь МВФ

Международный фонд впервые более чем за 20 лет выделил финансовую помощь России в размере около 18 миллиардов долларов в рамках программы поддержки борьбы с пандемией коронавируса.

Пакет помощи для всех государств-участников в размере 650 миллиардов долларов был утвержден в начале августа. Из выделенных средств 275 миллиардов достались развивающимся странам, в том числе 25 миллиардов поступили членам СНГ и Грузии

Помощь выделяется в SDR — это не имеющее физической формы средство для платежных расчетов фонда. Курс SDR определяется ежедневно на основе обменных курсов доллара, евро, иены, фунта стерлингов и юаня.

Доля стран в распределении SDR соответствует квотам в МВФ — долям в капитале фонда. Так, например, у США это 17,4%, у России — 2,71%. Размер долей рассчитывается по формуле, учитывающей ВВП государств, платежный баланс и международные резервы.

Чтобы воспользоваться SDR за пределами МВФ, странам необходимо их конвертировать. Они могут покупать и продавать SDR, обмениваться ими, передавать безвозмездно других государствам.

Новый транш позволит российскому Центробанку увеличить резервы на 3%, до нового исторического максимума в 611 миллиардов долларов. Однако Россия может и распределить средства в пользу других государств.