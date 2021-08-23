Российскому футболу предложили полную отмену лимита на легионеров

Российский футбольный союз предложил снять ограничения на число иностранных игроков, которые могут быть задействованы в матчах чемпионата страны, заявил глава РФС Александр Дюков.

«Предложение касается изменения подходов к определению количества легионеров. По сути можно говорить об отказе от лимита легионеров в принципе», — сказал Дюков в эфире телеканала «Россия 24».

Он уточнил, что в 2008 году число легионеров в лиге было больше, чем в текущем году, однако национальная сборная тогда выступила лучше. На чемпионате Европы-2008 сборная России стала бронзовым призером, на Евро-2020 она заняла четвертое место в своей группе.

В настоящее время в чемпионате России действует лимит по формуле по формуле «8+17». Согласно ей, команда может внести в заявку на сезон не более восьми иностранных игроков, не ограничивая их число на поле во время матча.

При этом представители 12 из 16 клубов Российской премьер-лиги в ходе общей видеоконференции выступили против отмены лимита на легионеров. За отмену лимита высказались только четыре команды.