Найдено идеальное лекарство от коронавируса

Американские ученые открыли антитело, эффективно защищающее от всех штаммов SARS-CoV-2. Он может стать основой «идеального» лекарства от инфекции.

В ходе экспериментов исследователи ввели в организм подопытных мышей фрагменты белкового шипа коронавируса. Им удалось получить от мышей образцы 43 антител, распознающих эти фрагменты.

Затем специалисты протестировали способность этих антител защищать культуры клеток от заражения и выбрали девять наиболее перспективных, пишет Immunity. Финальные результаты подтвердили высокую эффективность одного из антител.

Получившее название SARS2-38 антитело оказалось эффективно против всех штаммов коронавируса, включая самые устойчивые. Использование такого антитела позволит быстро и надежно лечить больных COVID-19.