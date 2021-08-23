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Песков исключил повышение налогов из-за «путинских» выплат

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Анонсированные президентом Владимиром Путиным выплаты военным и пенсионерам за счет бюджетных средств заранее просчитывались и не приведут к увеличению налогов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Разумеется, подобным объявлениям предшествует очень серьезная работа. В данном случае сбалансированность бюджета, всех расходов, конечно, очень важна, и это абсолютная константа для кабинета министров»,— сказал официальный представитель Кремля.

Путин анонсировал новые выплаты во время встречи с представителями партии «Единая Россия». Российский лидер предложил разово выплатить военнослужащим по итогам 2021 года в среднем по 15 тысяч рублей, а пенсионерам всех категорий — по 10 тысяч.

По оценке экспертов, реализация разовых выплат пенсионерам и военным потребует выделения из бюджета около 500 миллиардов рублей. Деньги планируется начислить до конца 2021 года.

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