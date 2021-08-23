Путин оценил афганскую угрозу

Президент России Владимир Путин «глубоко озабочен потенциальными угрозами из Афганистана» и считает важным не допустить проникновение из страны радикального исламизма.

Соответствующее заявление российского лидера прозвучало в ходе заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции в закрытом формате, позицию главы государства сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По его словам, Путин подчеркнул необходимость координации международных усилий по урегулированию ситуации в Афганистане. Вместе с тем Россия не намерена вмешиваться в события внутри государства.

Известно, что 24 августа афганская проблема будет обсуждаться на виртуальном саммите «Группы семи». Лидеры стран G7 намерены разработать проект поддержки афганцев, попавших в уязвимое положение после смены власти в стране.